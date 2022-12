Honor 80 Pro | trapela un’immagine di una variante con display piatto

(Di sabato 31 dicembre 2022)ha da poco organizzato un grande evento di lancio in Cina per svelare alcuni nuovi dispositivi, tra cui l’80 GT, il tablet Pad V8 Pro, la Band 7, la Smart Body Scale 3 ed il Router X4 Pro. Le ultime notizie affermano che la società avrebbe anche annunciato una versione inedita con undell’80 Pro. Tuttavia, il produttore non lo ha ancora svelato. Grazie ad un leaker cinese, è stato rivelato che il dispositivo debutterà entro i primi giorni di gennaio 2023 nel mercato locale interno. Per chi ancora non lo sapesse,ha presentato in Cina lo scorso mese di novembre anche80 SE,80 e80 Pro. Quest’ultimo modello è dotato di uncon bordo curvo e un ritaglio ...

L'80, che ha debuttato a novembre in Cina, presenta un interessante schermo OLED curvo. All'inizio di questa settimana si vociferava che sarebbe diventato ufficiale insieme all'80 GT e ... Honor 80 Pro torna in una nuova versione, ma con una grande differenza Honor 80 Pro arriverà in una variante speciale contenente un display flat; trapela una prima immagine render sul web che ci mostra come sarà il device.Con il recentissimo debutto di Honor 80 GT, la gamma di Honor sembrava al completo. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Cina invece non è così, arriverà un quarto smartphone che risponde a un' ...