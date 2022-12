Empoli | UFFICIALE | torna Caputo

Footballnews24.it

... è arrivato in tarda serata con un tweet dal profilodella società, accompagnato da una ... e da timbrare dal 2 gennaio, c'è la cessione in prestito all'dell'attaccante Caputo della ...... ora anche: 'La S. S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo - si legge sul ...e Cremonese vorrebbero guadagnarci, perciò non verrà presa in considerazione l'ipotesi del ... Empoli, UFFICIALE: arriva Caputo dalla Sampdoria Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ora è ufficiale: Ciccio Caputo lascia la Sampdoria e torna all'Empoli in questa sessione di calciomercato invernale. L'annuncio ...