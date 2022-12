Didí | Vavá | Pelé | la prima filastrocca imparata

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 31 dicembre 2022) Per quelli della mia generazione laa memoria non era San Martino oppure una sul Natale ma “” che sentivi spesso ripetuta dai nostri genitori come un jingle calcistico che poi dal campo si trasformava in note musicali con il Quartetto Cetra. Non era uno scioglilingua tipo capra e panca, e nemmeno un inno tipo Padre Nostro. Aveva, però, la sua solennità, accidentaccio. Era la Cassazione calcistica, anche per chi non li aveva mai visti giocare e al prato verde dell’Azteca, ultima grande recita di, doveva per forza di cose preferire uno scalcinato spiazzo di un rione oppure qualche polveroso campetto di periferia. Imparavamo che il suo nome intero era Edson Arantes do Nascimento con arrabbiatura allegata dei nostri ...