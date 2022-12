Angers – Lorient – Ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 31 dicembre 2022) L’, club in crisi, punta a fermare la sua corsa verso le porte della Ligue 1 domenica 1 gennaio, accogliendo il, squadra di metà classifica, allo Stade Raymond Kopa. Mentre il club della Loira ha perso per l’ottava volta di fila in campionato al ritorno dalla pausa dei Mondiali, gli avversari di Capodanno restano in corsa per la qualificazione europea nonostante siano stati battuti dal Montpellier nell’ultima uscita. Il calcio di inizio diè previsto alle 15 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIn fondo alla classifica della Ligue 1 e attualmente a sei punti dalla salvezza, l’ha continuato a sprofondare verso una retrocessione apparentemente inevitabile al suo ...