Vela Fiamme Gialle di Gaeta | i successi del 2022 | ori mondiali e record conquistati

(Di venerdì 30 dicembre 2022)– È tempo di bilanci per la straordinaria stagione agonistica di cui si è resa protagonista lagialloverde delle: unche è iniziato sull’onda dell’entusiasmo per la storica medaglia d’oro ai giochi di Tokyo sul catamarano foil Nacra 17, conquistata dal “finanziere volante” Ruggero Tita in coppia con Caterina Banti (CC Aniene), dopo ben 20 anni di digiuno per laOlimpica italiana. Il formidabile equipaggio ha poi suggellato il trionfo, inanellando una serie ininterrotta di vittorie nelle regate internazionali del circuito di Coppa del Mondo: dal trofeo “Princesa Sofia” di Palma di Maiorca in Spagna, alla “Semaine Olympique Francaise” di Hyeres (FRA) e la “Kieler Woche” in Germania, per poi aggiudicarsi anche il titolo continentale in luglio ad Aarhus ...