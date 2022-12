Variante Gryphon è già in Italia | perché preoccupa | protezione vaccini e cosa sta accadendo in Cina

2022 - 12 - 30 11:19:23 La Ue ai 27 Paesi: "Restare vigili sui voli dalla Cina" 'Alla luce dell'abolizione delle restrizioni ai viaggi annunciata dal governo cinese e che entrerà in vigore l'8 gennaio ...FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere Covid - 19, cosa sappiamo sulla nuova sottoSulla sotto -XBB.1.5 si stanno concentrando le ...In Cina muoiono circa novemila persone al giorno a causa del Covid. Lo stima la società di ricerca britannica Airfinity, calcolando che nel giro di pochi giorni i decessi sono raddoppiati ...Il Covid spaventa ancora. Le notizie che arrivano dalla Cina hanno fatto alzare il livello di guardia anche in Italia. Si valutano mascherine e lavoro agile, perché la variante ...