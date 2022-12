Tutto Gaber | a 20 anni dalla scomparsa

(Di venerdì 30 dicembre 2022) In occasione del ventennale delladi Giorgio, la Fondazione a lui titolata, la Rai e la Televisione Svizzera Italiana, propongono una maratona di immagini della durata di 24 ore nel corso della giornata del primo gennaio 2023. Da mezzanotte a mezzanotte, una lunga maratona di filmati unici destinati a tutti quelli che proprio nella ricorrenza della suaabbiano piacere di avere la compagnia dell'amatissimo Signor G e della forza inesauribile del suo lavoro.Per la prima voltadell'artista, una parte significativa e consistente della documentazione video di Giorgioe del suo Teatro Canzone, raccolta grazie all'attività della Fondazione, viene proposta al pubblico. Una lunga sequenza senza ordine cronologico, con estratti significativi in ...

la Repubblica

La maratona" sarà disponibile in free streaming per 24 ore sul sito Internet GiorgioGaber.it e sul canale YouTube della Fondazione, per consentire a tutti accesso libero e anche ...Scomparsi oggi: 2003 - Giorgio: Il pubblico italiano lo chiamava affettuosamente il Signor G ... per i critici è stato l'ultimo intellettuale di una generazione ormai estinta, un artista a... Maratona YouTube dedicata a Giorgio Gaber a venti anni dalla scomparsa Il ricordo di un cantautore che ha contribuito a fare la storia della musica del secolo scorso. Un poeta innanzitutto, ...A Capodanno, per 24 ore, sul sito della Fondazione Gaber saranno disponibili una lunga serie di filmati per ricordare e omaggiare Giorgio Gaber ...