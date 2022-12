Tajani | Chiesto ad Ambasciatore Iran stop esecuzioni | uccidere minori non è ordine pubblico

La7

Hoformalmente di trasmettere al Governo dell'Iran alcune richieste dell'Italia, come la ... Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonioin conferenza stampa.... il governo italiano avevaagli altri paesi europei di adottare provvedimenti simili. Lo ... Poi è intervenuto il ministro degli Esteri Antonio, non molto confortato da altri Stati ... Tajani: "Chiesto ad Ambasciatore Iran stop esecuzioni, uccidere ... (Agenzia Vista) Roma 28 dicembre 2022 “Ho convocato l’Ambasciatore dell’Iran per manistare l’indignazione e la preoccupazione dell’Italia per ...Rassegna ragionata dal web su: il dossieraggio del quotidiano di Molinari sul passato di Rocca e la lezione di civiltà di Peter Gomez, tutto e il suo contrario sul Covid pur di attaccare la Meloni, il ...