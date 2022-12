(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Stefano. In Forza Italia, accolto con la sua piccola formazione, è stato deputato, sottosegretario, viceministro, presidente della Regione Campania, poi front-runner alle regionali e consigliere regionale nell’arco di 22 anni di carriera politica”. Lo afferma Francesco Maria, deputato e vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “Stupisce – prosegue– che solo adessoscopra che Forza Italia non sia un partito ‘inclusivo’ e che abbia ‘abbandonato il Sud’. La prima affermazione è smentitasua biografia politica. La seconda dai risultati elettorali del nostro partito in Campania e dal suo profondo radicamento nelle regioni meridionali, dove governiamo ...

anteprima24.it

Ovviamente l'utenza è in uso ad un complice che, preparato,: "Carabinieri". Altri casi ... con la scusa di un abbraccio,portafogli o altri oggetti preziosi; non consentire l'ingresso ...Ovviamente l'utenza è in uso ad un complice che, preparato,: 'Carabinieri'. Altri casi ... con la scusa di un abbraccio,portafogli o altri oggetti preziosi; non consentire l'ingresso ... Rubano (FI) risponde a Caldoro: "È fuori dalla realtà" Le sedi della Croce Oro sommerse di doni. Incorvaia: "Non ci aspettavamo una risposta di questo genere, grazie a questa grande generosità i ragazzi potranno aprire tanti pacchetti" ...