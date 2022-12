«Ragazzi rendiamoci conto che questa donna tra pochi mesi sarà nonna… nonna capito… stupenda»

Leggi su iodonna

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Michelle Hunziker torna a stupire sui social. È bastato un post Instagram con una carrellata di immagini in bikini bianco per mandare in visibilio i follower. Che della showgirl svizzera hanno apprezzato non solo il fisico scolpito in perfetta forma a 45 anni, ma il fatto che proprio con quella forma smagliante si appresta a diventare. Leggi anche › Michelle Hunziker e Serena Autieri, vacanza di lusso in montagna Michelle Hunziker e le vacanze sulla neve La conduttrice sta trascorrendo alcuni giorni di relax sulla neve delle Dolomiti. Con lei ci sono le figlie Sole e Celeste, l’ex marito Tomaso Trussardi e l’amica Serena Autieri, che l’ha raggiunta nella stessa location per le vacanze di fine anno. Michelle si è lasciata ...