Qualiano | rapina in una gioielleria | esploso un colpo di pistola

La Repubblica

Intervento dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania per una, in via Giuseppe Di Vittorio, segnalata intorno alle 9,15. Ignoti si sarebbero introdotti all'interno del locale attraverso un cunicolo. È stato sploso un colpo d'arma da fuoco, ma ...Espolso un colpo di pistola, nessun ferito. Carabinieri cercano ... Ladri spuntano da un cunicolo per rapina in una gioielleria a Qualiano Rapina in una gioielleria di Qualiano, in provincia di Napoli: ladri fanno irruzione dopo aver scavato un cunicolo, esplosi anche colpi di pistola ...Paura stamane a Qualiano per una rapina nella gioielleria di via Giuseppe Di Vittorio. Nel negozio era presente anche una bimba di 3 anni figlia della titolare ...