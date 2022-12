Passeggeri provenienti dalla Cina | controlli in aeroporto a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE partito anche a, come nel resto d’Italia, il controllo all’deiin volo non diretto, che ora vengono sottoposti a tampone. “Se troviamo un positivo attuiamo le misure vigenti: paziente in isolamento fiduciario. Se ci sono estremi di ricovero verrà portato in ospedale”, spiega all’ANSA Antonio Postiglione, direttore generale per il coordinamento del Sistema Sanitario regionale in Campania. “L’isolamento – approfondisce Postiglione – lo organizzerà lo stesso positivo al covid, se può anche in albergo. Se poi la persona ci chiede ospitalità per qualche giorno la avrà. In caso di peggioramento del covid, eventualità che al momento sembra lontana, teniamo anche in conto di riaprire la struttura dell’Ospedale del ...