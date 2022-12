One UI 5 0 porta anche problemi sui Samsung Galaxy riconosciuti dal team

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tutti sono contenti di aver ricevuto di recente l’aggiornamento con One UI 5.0 sul proprio, considerando il fatto che il produttore coreano ha assicurato il rilascioa modelli più datati. Se da un lato ilè già proiettato sul pacchetto software successivo, come abbiamo avuto modo di constatare con il nostro ultimo articolo ottimizzato sulS22, allo stesso tempo non dobbiamo mai dimenticare gli effetti del firmware. Come sempre accade in queste circostanze, infatti, occorre mettere in preventivo qualche inevitabile anomalia per il pubblico. Focus su One UI 5.0: registrati di recentesuigiàdai tecnici In cosa consiste il bug di cui si ...