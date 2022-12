Sky Tg24

Condotto in codice rosso da un'ambulanza al Pronto soccorso del Vito Fazzi di, ha riportato profonde ferite al collo e ad una gamba.Orfei non è in pericolo di vita Ma non è in pericolo di ...Tragedia sfiorata giovedì sera a Surbo, in provincia di: un domatore del circo ' Amedeo Orfei ' , il 31enneOrfei , è stato aggredito da una tigre durante lo spettacolo. L'esibizione prevedeva la presenza di due animali, uno dei quali ha ... Lecce, Ivan Orfei aggredito da una tigre nel circo: è ricoverato Uno dei due esemplari di tigre coinvolti nel numero ha aggredito il domatore 31enne alle spalle, ferendolo al collo e a una gamba. È successo a Surbo, in provincia di Lecce.