La caduta di Draghi e l' estate di fuoco | Senaldi e il bilancio di fine anno | parte 3

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Addio 2022. È tempo di bilanci. Mese per mese, ecco tutti i fatti più importanti di questi ultimi dodici mesi secondo Pietro. In questa terzapassiamo in rassegna l'calda che ha portato a luglio ladel governoe l'apertura di una campagna elettorale sotto l'ombrellone per il voto del 25 settembre. La sinistra, come sottolinea, si è presentata al via della competizione elettorale con la solita retorica per infangare il centrodestra basata sullo spauracchio del ritorno del fascismo.