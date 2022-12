Kean “ospite” di Locatelli | il siparietto che ha fatto sorridere i tifosi

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nel periodo natalizio i giocatori della Juve hanno festeggiato. Tra questi rientra anche Moise, nelle vesti di uninaspettato. Nelle festività invernali (quasi) trascorse c’è stato modo di riposare per tutti. Anche per Moise. Reduci da un girone di andata non propriamente al di sopra delle aspettative, i giocatori hanno avuto tempo e luogo per riordinare le idee in vista del secondo giro di boa. La Presse-Ansa FotoE perché no, anche per passare del tempo prezioso con i propri cari. C’è chi ha optato per una gita fuori porta, chi invece ha scelto il calore della propria famiglia come modalità di ristoro. Le alternative sono state tante. Nel bel mezzo della calma generale, c’è chi invece ha trovato modo di fare ironia. Non fa mai male dopotutto. Specie se il periodo attuale si porta dietro tante delusioni e tanti momenti ...