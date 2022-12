Juventus | Danilo | “Bisogna ripartire col piede giusto Società? Sistemeranno tutto”

(Di venerdì 30 dicembre 2022), difensore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 contro lo Standard Liegi. “E’ stato bello tornare a casa e ritrovare i nostri tifosi. Dobbiamocon l’atteggiamento che abbiamo avuto nelle ultime partite, pensare gara dopo gara, in questo momento 10 punti sono tanti e il Napoli sta avendo un rendimento brillante, solo pensando ad avversaria dopo avversaria possiamo fare grandi cose”.ha poi continuato: “Ho trovato una squadra che sta lavorando con la testa giusta, dal punto di vista di, è talmente seria che cercherà di sistemareprima possibile. Poi tutti insieme cercheremo di far vincere ancora la”. SportFace.

Tuttosport

E' l'omaggio dell'allenatore dellaMassimiliano Allegri a Pelè, morto ieri. "Nessuno si avvicinerà a lui, è stato il più grande di tutti", gli fa eco, uno dei brasiliani in maglia ...... 1 - 1 nell'ultimo test Il 2022 dellasi è chiuso con un suo gol, che adesso ne sogna un ... suo il pari su rigore dopo l'autorete di. 'E' il mio primo gol in prima squadra, anche se in ... Juventus, Danilo: "Questo è un club serio, noi pensiamo solo al campo" La Juventus conclude con un pareggio nell'amichevole contro lo Standard Liegi il suo 2022: sui social cresce la preoccupazione per le condizioni di .... Dopo l'autogol di Danilo, i bianconeri trovano ...Si chiude con un pareggio la serie di amichevoli disputate nella sosta dalla Juventus: dopo i successi contro Arsenal, a Londra, e Rijeka, a Torino, i bianconeri fanno 1-1 contro lo Standard Liegi dav ...