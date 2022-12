Agenzia ANSA

Lo afferma Donaldcommentando la pubblicazione delle sue dichiarazioni dei redditi. Documenti che, sostiene l'ex presidente, mostrano come "ho avuto successo e sono stato in grado di usare ...Nel 2020 ha denunciato una perdita di 4,8 mln approfondimento, pubblicata dichiarazione redditi: zero tasse pagate nel 2020 Era di pochi giorni fa la notizia cheha pagato 1,1 milioni di ... Ira di Trump sulle tasse, non avrebbero dovuto pubblicarle - Nord America «I democratici non avrebbero dovuto farlo, la Corte Suprema non avrebbe dovuto approvare» la diffusione delle tasse perché questo potrebbe «portare a cose orribili per molte persone. I democratici rad ..."I democratici non avrebbero dovuto farlo, la Corte Suprema non avrebbe dovuto approvare" la diffusione delle tasse perché questo potrebbe "portare a cose orribili per molte persone. I democratici rad ...