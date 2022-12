Inter | Inzaghi | “Voglio restare a Milano e portare altri trofei”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il tecnico dell’, Simone, ha concesso una lungavista ai microfoni de “I Re del Calcio” di Mediaset. Ecco le sue parole: “Come prima stagione abbiamo fatto molto bene: abbiamo centrato la qualificazione in Champions agli ottavi dopo dieci anni che i tifosi aspettavano, ce lo siamo giocato al meglio col Liverpool. E’ stata una grande stagione che poteva diventare straordinaria con lo scudetto. L’obiettivo che abbiamo noi, i calciatori e la società ci prefiggiamo è vincere: è bello giocare, ma è importantissimo vincere. Se credo alla rimonta scudetto? Assolutamente sì. Il campionato è una novità per tutti, con questa pausa lunghissima. E’ una novità per tutti. Il Napoli ha fatto finora qualcosa di straordinario, che ha amplificato gli errori delle altre squadre, a partire dall’. Chiaramente l’anno ...

