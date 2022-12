Edoardo Donnamaria e Francesco Chiofalo a confronto | “Ma hai visto a me?”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il rapporto trae Antonella Fiordalisi, al momento, sembra irrimediabilmente compromesso. Il volto di Forum, infatti, dopo l’acceso litigio di ieri, ha preso le distanze. Ovviamente, non ha potuto fare a meno di sfogarsi con i suoi compagni di avventura. In particolare, è tornato a parlare dei regali della sua famiglia che, a parer suo, nasconderebbero un messaggio in codice. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,vuole chiudere per sempre con Antonella Fiordelisi?è stanco di dover sopportare gli atteggiamenti della sua fidanzata. I continui litigi, presenti fin dalle prime settimane del Grande Fratello Vip 7, infatti, lo hanno profondamente provato. ...

Fanpage.it

In seguito si intromette, alleandosi con l'attrice e scatenando così anche le ire della sua stessa fidanzata, Antonella Mosetti, che decide allora di difendere Spinalbese. Questo ...Il clima natalizio che avrebbe dovuto rendere tutti più buoni è stato spazzato via da una mare di liti furiose e recriminazioni, compreso lo scontro trae Antonino Spinalbese . ... Edoardo Donnamaria litiga con Antonella Fiordelisi: Non fare la vittima con me, sei ridicola Sono stati giorni di fuoco per Antonella , che si è ritrovata nell’occhio del ciclone a causa di una serie di litigi.Ne parla in zona beauty con Sarah a cui confida di… Leggi ...Gf Vip 7, nuova rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: le parole di lui indignano il web. I due vipponi dopo la serata di ie ...