Dakar 2023 | Carlos Sainz | “Audi molto coraggiosa | veicolo complesso Sul Balance of Performance…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ultima giornata di attesa al bivacco di Sea Camp e poi, a partire da domani, si comincerà a fare sul serio con il prologo della. Nella categoria auto uno dei grandi favoriti della vigilia è sicuramente il veterano spagnolo(tre volte vincitore della manifestazione), in coppia con il co-pilota Lucas Cruz alla guida dell’RS Q e-tron E2. La Casa dei Quattro Anelli punta in alto con un progetto innovativo e ambizioso, che si basa su una vettura ibrida. “è stata. Onestamente, non credo che il coraggio che hanno avuto nel mettere una macchina come questa in una gara così complicata come lasia apprezzato. Non stiamo parlando di fare dei giri in un circuito, stiamo parlando della ...