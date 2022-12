Clima | il 2022 è stato un anno nero

(Di venerdì 30 dicembre 2022) In Italia nelunper il. Sono aumentati del +55% gli eventi meteo-idrogeologici rispetto allo scorso. Registrati 310 fenomeni meteorologici che hprovocato danni e 29 morti. Siccità, grandinate, trombe d’aria e alluvioni quelli con l’incremento maggiore. Questo il bilancio dell’Osservatorio Cittàdi Legambiente. Bilancio suldi Legambiente: ilsegnato da un’accelerazione degli eventi meteo che hprovocato danni e vittime Il, secondo Legambiente, è“segnato da un’accelerazione degli eventi meteo che hprovocato tanti danni e vittime. Alluvioni, ondate di ...

leggi anche Emergenza, nel'almeno 15mila persone sono morte per il caldo record': i Paesi più colpiti

2022, emergenza clima (anche) in Italia: dalla Marmolada alle Marche, immagini da un disastro Bilancio sul clima di Legambiente: il 2022 segnato da un'accelerazione degli eventi meteo che hanno provocato danni e vittime.Aumentano del +35% gli eventi estremi rispetto allo scorso anno. Il bilancio dell'Osservatorio CittàClima di Legambiente ...