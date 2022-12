Caso Madame a Sanremo | Amadeus e la Rai cauti sull’indagine dei falsi Green pass | «Bisogna aspettare»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Non cambia la posizione disul. La cantante, che già nel 2021 aveva partecipato al Festival dicon il brano Voce, è coinvolta nell’inchiesta della procura di Vicenza su presunte finte vaccinazioni anti Coronavirus, atte a ottenere il. «La vicendaal momento non è un problema e potete fare copia e incolla di quanto ho detto due giorni fa, perché da allora non è cambiato niente», ha dichiaratoa Perugia oggi, 30 dicembre, durante la conferenza stampa di presentazione de L’anno che verrà. Anche Stefano Coletta, direttore dell’area Intrattenimento prime time del servizio pubblico, è intervenuto sulla questione: «La Rai, da sempre, quando ci sono situazioni come questa, attende che la giustizia faccia ...

