Slalom femminile Semmering 2022 | risultati e classifica seconda manche | trionfo di Shiffrin davanti a Moltzan e Duerr

OA Sport

... a - 2 dal recorddi Lindsey Vonn e a - 6 dal record all - time di Ingemar Stenmark . Per lei, inoltre, è la 50vittoria in carriera in, il quarto successo consecutivo in tre ...Una Mikaela Shiffrin dominante nella prima manche dellodi Coppa del mondo, nell'ultima giornata di gare a Semmering. La statunitense, sulla 'Panorama' sua pista prediletta, ha mostrato grande sicurezza mettendo subito in cascina un ... Sci alpino, slalom Semmering 2022 oggi: orari 29 dicembre, startlist, programma, tv, streaming Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Dalle ore 18.30 si decide il quinto slalom stagionale, senza azzurre al via della 2^ manche: la statunitense cerca la vittoria numero 80, da Swenn Larsson a Holdener ...