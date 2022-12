“Sindaci in Contatto 2 0” a Casamicciola | sistema di allerta massivo in caso di pericolo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Anche il Comune diTerme si dota deldiin2.0” che permetterà dire in tempi rapidissimi tutti i suoi cittadini in tutti quei casi dove risulta necessario provvedere alla loro messa in sicurezza. Già dalle prime ore immediatamente successive alla tragedia del 26 novembre, il Comune ha utilizzato la piattaforma tecnologica di proprietà di Enterprise Contact Group, azienda napoletana le cui potenzialità sono state certificate anche dall‘Anci nazionale e dalle Anci locali, e già impiegata, in migliaia di Comuni italiani, per la diramazione diin materia di Protezione Civile. Ora il Comune, grazie anche all’input di Simonetta Calcaterra, commissario per l’emergenza in un’isola come ...

