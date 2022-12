Seas chiude il 2022 | assunti 158 dipendenti in dodici mesi

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Bergamo., società specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta del Gruppo Ryanair sul territorio italiano, cresce e consolida la posizione di azienda leader nel settore a livello nazionale, avendo raggiunto nel corso delnuovi importanti obiettivi. Dal 1° gennaioil personale diè quasi raddoppiato, passato da 247 ai 405attuali, con una età media di 35 anni e la presenza di 25 donne distribuite in diversi ruoli e qualifiche di alto profilo strategico e operativo. Inoltre, l’attività disul territorio italiano genera un indotto di circa 1.500 posti di lavoro. Nelsono state svolte 130.000 attività di manutenzione per un totale di 400.000 ore di lavoro, con un incremento del 30% rispetto all’anno ...