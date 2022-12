Sabatini attacca ancora Mourinho | 'La Roma è noiosa | ricordate come ha vinto con la mia Salernitana'

Calciomercato.com

Non ci sarà però il campione del mondo Dybala, che ha diritto a vacanze suppletive ma per Sandroè un errore. Il giornalista di Mediaset parla a Radio Radio e dice Si sofferma su un altro ...Arrivano altri fondi, pari a 150 milioni per il 2023 - 26, per la Nuovaper gli investimenti delle Pmi. Previste anche misure anche a supporto della competitività delle imprese italiane. ... Sabatini attacca ancora Mourinho: 'La Roma è noiosa, ricordate ... Intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport, Walter Sabatini ha svelato qual è, a detta sua, la squadra favorita per lo scudetto, aggiungendo inoltre il nome di una possibile sorpresa. Su chi p ...In una lunga intervista riportata dalla rassegna stampa a cura di Radiosei, Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Lazio, Roma e Salernitana, ha parlato della situazione delle varie squadre ...