Psg-Strasburgo | che errore dell’arbitro | concede rigore mentre Marquinhos segna il gol VIDEO

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Davvero incredibile quanto accaduto nel finale di Psg-, match della Ligue 1 2022/2023. In pieno recupero, sul punteggio di 1-1 e con i parigini all’assalto per cercare il gol vittoria, si erge suo malgrado a protagonista l’arbitro Turpin. Mbappè finisce a terra in area, il pallone carambola versoche dà due passiil gol-vittoria che fa esplodere il Parco dei Principi. Tutto fermo però, perchè nel frattempo il direttore di gara ha già asto ilper il fallo su Mbappè. Polemiche a non finire, poi per “fortuna” di Turpin, lo stesso Mbappè trasforma ilche vale comunque il 2-1. ILSportFace.

... fresco vincitore della Coppa del Mondo con l'Argentina, oltre a Sanches, Mendes, Kimpembe e Pembele, il Paris Saint - Germain batte 2 - 1 in pieno recupero lopenultimo in classifica dopo ...Nel match tra, Neymar ha rimediato due cartellini gialli in un minuto ed è stato espulso. Ecco i motivi Non va nel migliore dei modi la prima partita di Neymar dopo l'eliminazione dal Mondiale con ...Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport. Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi. ABBONATI ORA Leggi il giornale ...Ligue 1 2022/2023, Psg-Strasburgo: il video dell'errore dell'arbitro Turpin, che assegna il rigore mentre Marquinhos segna il gol del 2-1 ...