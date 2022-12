Pixel Buds Pro – La prova degli auricolari top di gamma di Google

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022)torna in un mercato affollato con i suoi nuoviin-ear true wireless, iPro, ovviamente con cancellazione attiva del rumore, che si piazzano immediatamente come loro top diin questo momento. Piccoli, eleganti e con parecchie funzioni che forse però non riesco a farli emergere per davvero dalla massa tolto il lato estetico delle stesse e della custodia.Pro: contenuto, estetica e user experienceNon c’è molto da dire sul contenuto della scatola: il piccolo box raccoglie al suo interno la custodia, che funge anche da ricarica come ormai tutti i prodotti del genere, e le cuffiette con i sempre presenti gommini sostitutivi di 3 misure diverse. Al di là del manuale d’istruzioni, non ...