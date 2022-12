(Di giovedì 29 dicembre 2022) No, una nuova pandemia non possiamo permettercela. Né dal punto di vista economico, né da quello della tenuta sociale e - ultimo, ma non per importanza - da quello della nostra salute psicologica

ilGiornale.it

Covid, il governo fatto da gente (Salvini e Meloni in primis) che ha sempre contestato le restrizioni contro la pandemia e ha come punti di riferimentocome Bolsonaro cos'altro poteva fare se non dichiarare (metaforicamente) per decreto la fine della pandemia E non mancano le ironie. Purtroppo amare perché anche oggi, nel menefreghismo ...... tra sospiri, buone parole, facce di circostanza e gli immancabili, lanciava un appello a tutti, a proseguire - nella routine quotidiana - come sedi quanto lei aveva denunciato ... Niente negazionismi ma niente lockdown - ilGiornale.it No, una nuova pandemia non possiamo permettercela. Né dal punto di vista economico, né da quello della tenuta sociale e - ultimo, ma non per importanza - da quello della nostra salute psicologica ...