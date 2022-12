LIVE Sci alpino | Slalom Semmering 2022 in DIRETTA | inizia la gara! Tutte le favorite nei primi pettorali

(Di giovedì 29 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.04 La svedese è vicina a Vlhova, nonostante una piccola sbavatura nella parte alta. 15.04 Vlhova va in testa con 63 centesimi su Bucik! La slovacc è sembrata meno efficace nella parte finale del tracciato, ma il tempo sembra buono. Tocca alla svedese Anna Swenn Larsson. 15.03 A metàVlhova ha già mezzo secondo di vantaggio. Ritmo ottimo per la slovacca. 15.01 Subito un momento importante: tocca a Petra Vlhova! 15.00 Ne approfittiamo per studiare il tracciato: losembra piuttosto regolare sia nel ritmo che nelle pendenze. Il tempo della slovena è di 51.46. 14.59 Ana Bucik è al cancelletto.LA14.57 Manca pochissimo alla partenza! Shiffrin va a cacca della tripletta ae della vittoria ...

OA Sport

MATTHIAS MAYER SI RITIRA: 'NON HO PIÙ IL MORDENTE' VIDEO IL RITIRO DI MATTHIAS MAYER: 'IL MOMENTO GIUSTO'Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTAdello slalom speciale di Semmering, valido per la Coppa del Mondo dialpino femminile ! Dopo i due giganti degli ultimi due giorni, il weekend austriaco si chiude con una gara tra i pali ... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: Marta Bassino non scende più dal podio, è terza! Shiffrin trionfa in rimonta SCI ALPINO - Torna la sfida tra Odermatt e Kilde, mentre Shiffrin va a caccia della tripletta per allungare ancora di più in classifica generale e avvicinare Li ...La diretta testuale dello slalom femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...