Tiscali

...sta giocando unacampionato, fondamentale in difesa, prezioso in attacco, nell'ultimo match ha limitato di molto Cinciarini, anima di Reggio Emilia. Una delle chiavi del gioco dellaè ...Ha combattuto con la grinta di una, fino all'ultimo, contro una malattia terribile. Sempre sorridente, nonostante tutto. Unesempio per tutti noi. IMMENSA. Claudia aveva recentemente ... Leonessa in grande forma Occhio a Cournooh che sta giocando una grande campionato, fondamentale in difesa, prezioso in attacco, nell’ultimo match ha limitato di molto Cinciarini, anima di Reggio Emilia. Una delle chiavi del ...SAVONA. 26 DIC. L’ Unitre Comprensoriale Ingauna, impegnata attivamente anche nel periodo delle festività natalizie, ha dato vita la Vigilia di Natale ad un Presepe Vivente che è stato applaudito da u ...