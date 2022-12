Il Post

... dove In provincia di Brindisi " denuncia Coldiretti Puglia - la raccolta subirà una riduzione generale del 20 - 25% a causa degli eventi atmosferici, oltre allaavanzata della...... dove In provincia di Brindisi " denuncia Coldiretti Puglia - la raccolta subirà una riduzione generale del 20 - 25% a causa degli eventi atmosferici, oltre allaavanzata della... La Xylella continua a fare danni Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...PUGLIA - Sono 7,6 i milioni di euro per il 2023 ed il 2024 da destinare agli enti pubblici per dare corso alle pratiche fitosanitarie obbligatorie sulle ...