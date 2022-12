Iran convoca ambasciatore italiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il ministero degli Esteri di Teheran ha espresso la ”forte protesta dell’per gli atti e le osservazioni di alcuni funzionari italiani che continuano a intervenire negli affari interni” della Repubblica islamica. Lo riporta l’agenzia di stampa Irna a proposito dellazione oggi al ministero degli Esteri di Teheran dell’Giuseppe Perrone. Il ministero degli Esteriiano ha definito ”inaccettabili” le politiche ”selettive e doppie rispetto ai diritti umani” messe in atto dall’Italia e come tali vengono ”respinte dalla Repubblica islamica dell’”. Secondo Teheran è stata invece l’Italia ad aver ”danneggiato gli interessi della nazioneiana e violato i suoi diritti con l’imposizione di sanzioni ...

