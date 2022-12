I fatti | le smentite e la loro importanza

Leggi su butac

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Da svariati anni seguo il canale YouTube di Tom Scott, un giovane britannico che fa video interessanti su tantissime cose, dalla scienza pratica alla geografia, dalla storia del Regno Unito a quella d’Europa. Il 20 dicembre 2022 è uscito un suo video dal titolo: I was wrong (and so was everyone) In poco più di una settimana il suo video ha realizzato 3 milioni di visualizzazioni, oltre 200mila pollici di approvazione, quasi 5mila commenti. Su cosa Tom si era sbagliato? Su una leggenda urbana che fino a poco tempo fa era considerata un fatto reale. Cerco di riassumervi la vicenda. Due anni fa Tom aveva realizzato un video in cui raccontava di come nel Regno Unito del XVIII secolo i pompieri non fossero altro che un’emanazione delle compagnie di assicurazione. I pompieri spegnevano gli incendi delle case che erano assicurate, lasciando che le altre finissero in fumo. Per distinguere tra ...