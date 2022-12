Genoa | il ds Ottolini | 'Avanti con Gilardino'

Footballnews24.it

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Dopo la meritata vittoria deldi ieri sera a Bari, i tifosi attendono (nel più breve tempo possibile) una nota ufficiale ......Alan Matturro ha firmato stamane il contratto che lo legherà dal gennaio 2023 al. A fare gli onori di casa c'era il direttore sportivo. Il nuovo difensore rossoblù indosserà la maglia ... Mercato Genoa, Ottolini prepara la rivoluzione: tre colpi per l’obiettivo Serie A In attesa che il Genoa comunichi ufficialmente di voler affidare la panchina della prima squadra ad Alberto Gilardino in maniera definitiva, una prima investitura per il tecnico di Biella arriva dal d ...Una tra queste potrebbe essere il Genoa, impegnata sia in chiave mercato che nel rettangolo da gioco; con qualche risultato altalenante.