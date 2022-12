Final Fantasy XIV Online | un nuovo trailer presenta la patch 6 3

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Con un, Square Enix, hato la nuova6.3 diXIVche andràil prossimo 10 gennaio 2023. Scopriamo i dettagli Durante unepisodio della trasmissione Letter from the Producer LIVE, Square Enix ha annunciato che la6.3 diXIV, intitolata “Gods Revel, Lands Tremble”, uscirà martedì 10 gennaio 2023 ed è statata con un. In seguito troverete anche tutti i dettagli relativi proprio al tanto atteso update.XIV: ilper la ...

Everyeye Videogiochi

Hironobu Sakaguchi, creatore della serie die fondatore dello studio indipendente Mistwalker, ha rivelato di aver appena iniziato a lavorare su un nuovo videogioco dark. Nel mese di marzo 2021, poco prima della ...E no, almeno per questa voltanon c'entra niente: l'azienda ha infatti annunciato che nel corso dei primi mesi del 2023 chiuderà ufficialmente i battenti Bravely Default Brilliant ... Final Fantasy 16: Revenge era in tempo reale, mostrando la potenza di PlayStation 5 Il creatore di Final Fantasy e Fantasian ha iniziato a lavorare su un nuovo progetto. Hironobu Sakaguchi, creatore della serie di Final Fantasy e fondatore dello studio indipendente Mistwalker, ha riv ...Nelle scorse ore, è comparso in rete un accenno al tipo di contenuto che le persone vedranno in Final Fantasy XVI, dato che è stata resa disponibile online ...