ExxonMobil fa causa all’UE per la tassa sugli extraprofitti

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La compagnia petrolifera statunitenseha fattoall’Unione europea sostenendo che le istituzioni di Bruxelles non hanno il potere legale di imporre una nuovasui gruppi petroliferi per glidovuti alla crisi energetica. Come riporta il Financial Times che per primo ha dato la notizia, si tratta della più significativa azione intrapresa finora dall’industria del petrolio per contrastare l’imposta che si sta applicando in tutti i Paesi dell’Unione per alleggerire le bollette di imprese e famiglie. Secondo la Commissione europea l’imposta genererebbe un gettito per le casse degli Stati membri di circa 25 miliardi di euro. Exxon ha fatto sapere che l’azione legale è stata intentata dalle sue filiali tedesche e olandesi presso il Tribunale europeo di Lussemburgo. Casey Norton, portavoce di ...