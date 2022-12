È morto Pelé

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Se ne andato pochi giorni dopo la fine del mondiale in Qatar.non ce l’ha fatta. Ad annunciare la tragica notizia per il mondo dello sport è la figlia del campione brasiliano. Sui social Kely Nascimento scrive: “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace”. Come noto, la leggenda del calcio brasiliano, che con la Selecao ha vinto tre coppe del mondo, era ricoverato per un tumore al colon. Nei giorni del mondiale le sue condizioni si erano aggravate, con i medici che avevano rivelato di come l’ex calciatore non rispondesse più alle cure. Restano impresse nella mente le immagini condivise dalla famiglia, con ‘O Rei nel letto di ospedale abbracciato ai suoi parenti. Oggi, il triste annuncio. Che rende il mondo del calcio, e quello dello sport in generale, sicuramente più povero. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Nicola ...