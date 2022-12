Davide Ancelotti | «La mia fame viene dal sospetto di essere considerato un figlio di»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 dicembre 2022)si lascia andare in una lunga intervista ad As dove tocca diversi temi, tra questi, anche il rapporto con il padre Carlo. Queste le parole di: «Ricordo già il primo anno da allenatore di mio padre alla Reggiana. Avevo sei anni. Sono andato con lui alla Città dello Sport, che in realtà era solo un campo e degli spogliatoi. Mi è sempre piaciuto andare a vedere gli allenamenti con lui. Poi ho dei ricordi al Parma. C’erano grandi calciatori: Buffon, Crespo, Thuram, Cannavaro… E diciamo che era un periodo in cui, per età o perché i giocatori non erano delle star come adesso, spesso andavamo a casa a cena».racconta che si è formato sempre al fianco del padre: «Lavorare con mio padre genera molte aspettative, e questo mi dà molta ...