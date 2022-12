Capodanno col ‘botto’ ad Anzio | fermata una coppia con oltre 300 kg di fuochi d’artificio

(Di giovedì 29 dicembre 2022). Non c’èsenza. E quelli che esagerano non mancano mai. Per questo i controlli dei carabinieri in questi giorni si intensificano, per prevenire la vendita abusiva dipirotecnici o di botti illegali. L’ultimo intervento è avvenuto nel Comune di. In questo caso, due soggetti, un uomo e una donna hanno dato libero sfogo al loro estro creativo, ed erano pronti a detonare i loro ”congegni” esplosivi, artigianalmente fabbricati in vista della fine dell’anno. Purtroppo per loro, però, un controllo improvviso dei militari ha messo fine ai loro progetti pirotecnici. Ecco come è andata. Roma, il negozio cinese di casalinghi che vendeva (abusivamente): scattano sequestro e denuncia ...

Ravennawebtv.it

Una chiusura di annobotto per il club di Capaccio Paestum che il 30 dicembre ospiterà Pau, frontman dei Negrita, uno ... Un Dj Set esplosivo nell'antivigilia di, per una notte tutta da ...Doposuo carico di feste e relativi outfit, sarà già vigilia di saldi. Che in Veneto, così come in quasi tutte le regioni (scatteranno prima solo Basilicata e Sicilia), cominceranno giovedì ... Ravenna in Comune: Capodanno col botto Meglio senza! Dopo Capodanno, col suo carico di feste e relativi outfit, sarà già vigilia di saldi. Che in Veneto, così come in quasi tutte le regioni (scatteranno prima solo Basilicata e Sicilia), cominceranno gio ...Ai concerti vietato anche lo spray al peperoncino. Multe fino a 500 euro. Sospesa invece l'ordinanza anti-alcol: via libera al consumo anche in strada ...