Avatar | le date di uscita dei prossimi film potrebbero slittare

(Di giovedì 29 dicembre 2022) James Cameron ha parlato deidi, anticipando lediin qualche modo subire degli slittamenti. Come da pronostico,: La Via dell'Acqua sta sbancando al box office, rivelandosi un grande successo per James Cameron e il suo team. Tutto sembra ormai pronto per3 e 4, già annunciati e confermati dal calendario 20th Century Studios, ma il regista ha ipotizzato uno slittamento delledi. "Ovviamente queste storie esistono già, sappiamo quello che stiamo facendo. Dobbiamo soltanto portarli a termine. Tra due anni uscirà3, poi tre o quattro anni dopo avremo il prossimo, e forse un paio d'anni dopo avremo ...

la Repubblica

... nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida per gli Stati Uniti, e una non meglio precisata collaborazione con un "brand dell'intrattenimento" (presumibilmente non, visto che di quello ...Tech2 in streaming: le duepossibili hanno a che fare con il numero 17 di Emanuele Capone Salute Frattura dell'anca, ossa più fragili se si è sovrappeso o troppo magri di Fabio Di Todaro ... Avatar 2 in streaming: quando arriva in Italia, dove vederlo, su quale televisore Non è record, però Avatar: La via dell'acqua, con 1 miliardo di dollari incassati nel mondo a due settimane dall'uscita, si gioca il traguardo con un altro film. Potrebbe diventare il miglior incasso ...È ancora Avatar: la via dell’acqua a guidare un infrasettimanale dal sapore di weekend al box-office italiano: quest’anno lo svantaggio è avere le feste che cadono precisamente durante il weekend, fac ...