Anziana tenta di scacciare via l’uomo con la felpa dal piano – quando lui inizia a suonare | lei deve rimangiarsi le parole

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo e con l’età arriva la saggezza. Ma non sempre si ha ragione solo per questo motivo. Questa signoraha chiesto a un giovane di smettere di “battere” sulforte mentre suonava. Masi è seduto e ha toccato i tasti, ha dovutole. Un giovane con unacon cappuccio e occhiali da sole è entrato in una discussione con una donna, vicino a unforte pubblico. Nel video parlano di come si impari ae lei avrebbe fatto notare che lui ha come colpito ilfortesuonava. La donna è notevolmente provocata dal modo didele gli dice che non intende ...