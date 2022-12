Amici | indiscrezione bomba | insegnante pronta ad abbandonare per tornare in Rai!

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Maria De Filippi perde pezzi? L’riguarda il prossimo anno diche potrebbe perdere una delle sue insegnanti Nella prossima stagione del talent show di Canale 5, la padrona di casa potrebbe perdere qualche pezzo e doversi reinventare. Dopo Anna Pettinelli e Veronica Peparini, può esserci un’altra uscita di scena. Quest’anno sono state in L'articolo proviene da Inews24.it.

Newsby

Ph: Lorella Cuccarini IG Lorella Cuccarini lasciadi Maria De Filippi L'è in rete tramite il settimanale Oggi che lancia la bomba secondo la quale Lorella Cuccarini potrebbe avere le ore contate su Canale 5. Ma è ancora tutto da ...Lorella Cuccarini potrebbe presto lasciare la cattedra didi Maria De Filippi. Sembra infatti che la professoressa di canto della scuola più famosa ... A lanciare l'è stato Oggi: ... Amici, Maria De Filippi perde colonna dello show Chi potrebbe andare via, fan in rivolta Maria De Filippi perde pezzi L'indiscrezione riguarda il prossimo anno di Amici che potrebbe perdere una delle sue insegnanti ...Gf Vip 7, Davide Donadei aveva tradito Chiara Rabbi con un'ex allieva di Amici L'indiscrezione. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.