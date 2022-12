Il Post

... giocando sul valore contrario della "S" prefissale, fa riferimento ad esperienze, amori,, ... Quindi, pensare di poterne valutare la produzione senza esserein parte condizionati dall'...È di12 morti e oltre 30 feriti il bilancio, seppur provvisorio, di un vasto incendio che ha ... Le squadre di soccorso hanno dovuto utilizzare gli elicotteri per evacuare gruppi disalite ... Almeno 10 persone sono morte a Poipet, al confine tra Cambogia e Thailandia, a causa di un grosso incendio in un albergo Terribile incendio in un casinò della Cambogia: ci sono almeno 10 vittime e 30 feriti ma il bilancio pare destinato ad aggravarsi in queste ore ...Nel 2023 cresceranno i lavoratori in smart working. Si stima che quasi 4 milioni di dipendenti, pubblici e privati, lavoreranno da remoto. Si tratta di un aumento di circa 30-40 mila ...