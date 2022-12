United Cup 2023 | Matteo Berrettini | “Siamo pronti | ci spingiamo a vicenda”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il conto alla rovescia sta per terminare per l’inizio dellaCup, nuova competizione a squadre miste del tennis mondiale, promossa da ATP, WTA e da Tennis Australia, il cui inizio sarà il 29 dicembre in tre sedi differenti: Sydney, Perth e Brisbane. Diciotto le formazioni al via tra cui l’Italia, inserita nello stesso raggruppamento di Brasile e Norvegia. L’obiettivo, ovviamente, sarà quello di andare il più avanti possibile sia per il prestigio di questa competizione che per i benefici in ottica Australian Open (16-29 gennaio). Gli azzurri faranno il loro esordio domani contro i brasiliani e c’è tanta voglia di fare bene. Davanti ai microfoni, i nostri portacolori hanno espresso grande entusiasmo. Una formazione guidata dae da Lorenzo Musetti, oltre che da Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Andrea Vavassori, ...

Ubitennis

Sta per alzarsi il sipario sulla "", nuovo evento a squadre che dà il via alla stagione 2023 che SuperTennis trasmette in diretta. Al "Queensland Tennis Centre" di Brisbane l'Italia (inserita nel Gruppo E insieme a Brasile e ...Il 36enne spagnolo, da poco diventato padre, inizierà la sua nuova stagione alla, un nuovo evento a squadre miste che inizierà domani, giovedì 29 dicembre, a Sydney, Brisbane e Perth. Si ... United Cup, Matteo Berrettini cerca il rilancio: “Qui per trovare fiducia in vista dell’Australian Open” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sta per alzarsi il sipario sulla “United Cup”, nuovo evento a squadre che dà il via alla stagione 2023 che SuperTennis trasmette in diretta. Al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane l’Italia (inserit ...