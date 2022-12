TS – le ultime sul rientro Contro la Viterbese…

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) 2022-12-27 21:46:37 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: ROMA – Ildi Paulo Dybala a Roma è sempre più vicino. L’attaccante argentino, fresco campione del mondo con la sua Argentina ai Mondiali in Qatar, sarà nella Capitale giovedì mattina e si metterà a disposizione di Mourinho in vista del matchil Bologna in programma mercoledì 4 gennaio. La Joya molto probabilmente non parteciperà all’ultimo test amichevolela Viterbese. Intanto a Trigoria prosegue la preparazione dei giallorossi con una doppia seduta, tra lavoro atletico e tecnico. Nella partitella in famiglia ha trionfato la squadra composta da Boer, Keramitsis, Mancini, Zalewski, Volpato, Matic e Zaniolo, che ha pubblicato lo scatto dell’esultanza sui social. Domani in programma un allenamento mattutino. Vai alla fonte di questo ...