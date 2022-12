Totti e Ilary | primo Natale separati | lui con Noemi Bocchi e i figli | lei con le sorelle

Corriere dello Sport

Blasi e Francesco, come hanno trascorso il primo Natale da separati. Ovviamentee la Bocchi hanno festeggiato anche il Natale insieme , il primo nella nuova casa a Roma nord. Invece,...Il Natale Francesconel frattempo ha preso una nuova casa in compagnia di Noemi Bocchi e i due hanno trascorso il Natale insieme ai rispettivi figli.Blasi invece si è mostrata in ... Ilary Blasi vola in Thailandia con Bastian: i dettagli della vacanza a cinque stelle E così è stato. Dopo i pranzi e le cene di Natale in compagnia dei genitori e delle sorelle (ma non dei figli, che hanno trascorso le feste con Totti e Noemi Bocchi), Ilary Blasi ha preso il primo ...Ilary Blasi vola a Bangkok con il nuovo fidanzato Bastian Muller per il Capodanno 2023 nell'hotel da sogno con vista sulla città. Ecco le foto.