Stakhovsky e Dolgopolov ancora al fronte “tra i corpi in decomposizione” | «Alla morte ci si abitua»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Quando cominciò l’aggressione russa in Ucraina, la lista degli atleti alsi allungava giorno dopo giorno, e scorsero fiumi di inchiostro. Un anno fa, Sergiyfesteggiava il compleanno a Melbourne, poco prima di giocare l’Australian Open, sarebbe stato l’ultimo torneo professionistico della sua carriera. Tra nove giorni compie 37 anni, e stavolta niente candeline: si trova a Bakhmut, nell’est dell’Ucraina, dove “iinche ingombrano le strade, tra facciate distrutte, detriti sparsi, trincee appena scavate e ostacoli anticarro, vestono una cittadina di 70.000 abitanti un tempo nota per i suoi spumanti”. Così la descrive L’Equipe, che a lui e all’altro tennista combattentededica un pezzo per ricordarci che no, non è cambiato niente: la guerra c’è ...