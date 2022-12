Sky – Marchetti | “Napoli su Ounahi | ma c’è un problema”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Lucadi Sky ha parlato del calciomercato delcon l’interesse degli azzurri per Azzedine. Il centrocampista marocchino è di proprietà dell’Angers main una recente intervista ha pavento anche un possibile addio alla Ligue 1. Il giocatore è stato assoluto protagonista ai Mondiali e ci sono molti club interessati. Ecco perché il valore del suo cartellino è aumentato ed attualmente per comprareservono almeno 25 milioni di euro. Lucadi Sky ai microfoni di Radio Marte, ha parlato proprio dell’interesse delpered ha detto: “Ci sono molti club che stanno seguendo il giocatore. Tra questi c’è sicuramente anche ilcon Cristiano Giuntoli sempre attento a questi giovani ...

CalcioNapoli24

Il giornalista diSport Lucaè intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieNapoli: due colpi dalla Sampdoria Calciomercato Napoli - Il giornalista diSport Lucaè intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live per parlare di Bereszynski e Contini : "L'... Sky, Marchetti: "Difficile cancellare la clausola di Kim! Djalò Il ... Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Ounahi Ci sono tante squadre su questo giocatore marocchino. Anche alcuni club italiani si sono mossi, tra ...Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Ounahi Ci sono tante squadre su questo giocatore marocchino. Anche alcuni club italiani si sono mossi, tra ...